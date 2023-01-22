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В Сети всплыло видео, где Соловьев заявляет, что войну против Украины может развязать только преступник (видео)

Ирина

По сути, российский пропагандист Владимир Соловьев заранее, ещё в 2008 году, назвал российского диктатора Владимира Путина преступником за войну против Украины.

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Об этой информации сообщил “Телеграм-канал Реальная война”, передает Ura-inform.

В Сети вспомнили видео Соловьева в молодости, на котором он заявляет, что война против Украины является самым страшным преступлением, которое только можно придумать.

«Никакой войны против Украины никогда не будет. Тот, кто осуществит такой акт, должен быть преступником — причем я даже не могу описать, какого размера… Не надо кричать Севастополь наш, Крым наш. Нужно сделать так, чтобы жизнь в нашей стране была настолько хорошей, чтобы Украине, белорусам, молдаванам, армянам захотелось жить с нами в мире», — вещает со сцены один из главных рупоров путинской пропаганды.

Что же было потом — известно всем.

Напомним, ранее сообщалось, Украина и РФ были близки к прекращению огня: в Турции признались, какой момент был упущен.

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