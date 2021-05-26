Сколько зарабатывает бойцы «ЛДНР»: в сети назвали максимальные суммы

Уровень материального обеспечения корпусов «ЛДНР» невысокий

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На территории ОРДЛО мирным жителям активно стали предлагать «хороший заработок» за участие в боевых действиях на стороне «ЛНР» и «ДНР». Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов, передает УРА-Информ.

Средняя зарплата пророссийских боевиков, как отметил журналист, составляет 224 доллара или 6164 гривны.

«Прежде всего во всех объявлениях бойцов „ЛДНР“ заманивают зарплатами, и они в целом стандартны. 16 450 рублей — базовая зарплата солдата (224 доллара или 6164 гривны). К ней могут идти надбавки до 1500 рублей. Выплата боевых — 2% от зарплаты за день приравненный к участию в боевой обстановке в первой линии (около 300 рублей), во второй линии — 1% в день (около 150 рублей)», — пишет Бутусов.

Наивысшая заработная плата бойца «ЛДНР» составляет 25 500 рублей или 9550 гривен в месяц.

«В то время как пехотинец-контрактник ВСУ получает минимальную зарплату 10 тысяч гривен (364 доллара). При этом при заключении первого контракта солдату выплачивается единоразовая помощь 18 160 гривен (660 долларов). А за выполнение задач в первой линии солдат получает на фронте дополнительно 17 тысяч в месяц, плюс 5 тысяч за безупречную службу. Таким образом большинство солдат в пехоте при постоянной службе на первой линии получает 32 тысячи гривен в месяц (1165 долларов)», — добавил он.

Бутусов со ссылкой на разведку заявляет, что общая численность представителей незаконных вооруженных формирований составляет до 35 тысяч человек.

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