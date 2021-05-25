Смерть «русского мира»: жителям ОРДЛО придется выбивать пенсии через суд

Украинцы, которые получили паспорта РФ все чаще сталкиваются с отказом в выплате пенсий
Пропагандисты из РФ считают, что бюрократия «уничтожает русский мир». Жители других стран, которые получили гражданство России, вынуждены выбивать российские пенсии через суд. Об этом пишут российские СМИ, передает УРА-Информ.
Они уверяют, что украинцы, которые получили паспорта РФ все чаще сталкиваются с отказом в выплате пенсий.
«Соотечественники стали постоянно сталкиваться с отказами в назначении выплат. Например, из‑за невозможности подтвердить необходимый рабочий стаж, ведь кроме трудовой книжки от них требуют справок с мест прежней работы, которые невозможно добыть. Уже есть такие случаи, когда переехавшим в РФ пенсионерам назначали суммы в два раза ниже, чем они получали в стране исхода. Таким образом чиновники Пенсионного фонда России (ПФР) под формальными или вовсе надуманными предлогами не просто делают пожилых соотечественников нищими», — отмечают журналисты.
Ранее сообщалось, что перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров в Украине стартует уже с 1 июня текущего года.