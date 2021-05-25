Смерть «русского мира»: жителям ОРДЛО придется выбивать пенсии через суд

Украинцы, которые получили паспорта РФ все чаще сталкиваются с отказом в выплате пенсий

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Пропагандисты из РФ считают, что бюрократия «уничтожает русский мир». Жители других стран, которые получили гражданство России, вынуждены выбивать российские пенсии через суд. Об этом пишут российские СМИ, передает УРА-Информ.

Они уверяют, что украинцы, которые получили паспорта РФ все чаще сталкиваются с отказом в выплате пенсий.

«Соотечественники стали постоянно сталкиваться с отказами в назначении выплат. Например, из‑за невозможности подтвердить необходимый рабочий стаж, ведь кроме трудовой книжки от них требуют справок с мест прежней работы, которые невозможно добыть. Уже есть такие случаи, когда переехавшим в РФ пенсионерам назначали суммы в два раза ниже, чем они получали в стране исхода. Таким образом чиновники Пенсионного фонда России (ПФР) под формальными или вовсе надуманными предлогами не просто делают пожилых соотечественников нищими», — отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров в Украине стартует уже с 1 июня текущего года.