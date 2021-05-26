Политика

От встречи Байдена и Путина зависит судьба Донбасса: что известно

Важная встреча для судьбы Украины

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В ближайшее время должна состояться встреча президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина. Президенты должны будут обсудить несколько важных вопросов.

Также, скорее всего, президенты обсудят и ситуацию на Донбассе. Источник сообщает, что этот вопрос Байден и Путин точно обсудят и он будет одним из самых важны на повестке дня, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Уже сейчас известно, что украинский кейс будет обсуждаться отдельным блоком на встрече Путина и Байдена. Он фигурирует в качестве лота. Если Байден и Путин договорятся, то дальше будут подписаны кластеры и дородная карта по донбасскому кейсу и последует встреча Путина с Зеленским. Перед которой возможно произойдёт некий символический обмен пленными», — отмечается источник.

Источник добавляет, что на данный момент существует большое количество сценариев, но все будет зависеть от переговоров Байдена и Путина и кулуарных договоров, которые будут приняты за закрытыми дверями.

Ранее мы сообщали, что встреча лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина назначена на 16 июня.

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