Тенденции будут ухудшаться: в ТКГ предложили единственный выход жителям ОРДЛО

Россия пытается втянуть в конфликт как можно более широкие массы

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Российская Федерация и дальше продолжает в принудительном порядке втягивать жителей оккупированных территорий восточной Украины к участию в боях под представительством НВФ. Таким образом в Москве привязывают жителей ОРДЛО к оккупированной территории. Таким образом жителям ОРДЛО создаются проблемы с законом. Об этом заявил представитель Донецка в ТКГ, украинский журналист Денис Казанский в ходе онлайн-дискуссии «Над пропастью во лжи: пропаганда на оккупированных территориях Украины и Молдовы», передает УРА-Информ.

Он считает, что у жителей ОРДЛО есть лишь один выход на данным момент.

«Мы видим сейчас, что единственный выход для людей — просто выезжать оттуда потому, что ничего хорошего там не будет. Тенденции будут ухудшаться: россияне будут привлекать все больше и больше людей в свои группировки, будет потом принудительно уже потому, что все, кто хотел уйти. По своему желанию — закончились», — подчеркнул Казанский.

На территориях ОРДЛО, как отметил он, в последнее время катастрофически снижается численность населения, а особенно молодого.

«Россия пытается втянуть в конфликт как можно более широкие массы населения и грубо говоря всех» замазать «и сделать соучастниками. Даже из тех, кто пытается дистанцироваться, Россия пытается сделать их соучастниками и создать им проблемы с законом, сделать их невыездными, чтобы они стали тоже боевиками. Таким образом люди просто привязывают и делают преступниками», — добавил Казанский.

Ранее сообщалось, что 26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. В ходе битвы подразделения незаконных вооруженных формирований отступили и понесли большие потери, при этом, украинская сторона не потеряла ни одного бойца.