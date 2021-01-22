Подорожание электроэнергии в Украине: правительство готовиться выплатить 1,4 млрд грн

Материальные средства из правительства направят на выплату компенсаций за потребленную электроэнергию

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Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления о выплатах компенсаций за подорожание электроэнергии потребителям, которые установили электроотопление. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на проект постановления, который размещен на сайте Федерации профсоюзов для обсуждения.

Материальные средства из правительства направят на выплату компенсаций за потребленную электроэнергию в первом квартале 2021 года. Компенсации гражданам будут выплачивать из-за отмены отдельных сниженных тарифов некоторым категориям потребителей.

Стоит отметить, что с первого января 2021 года компенсации будут предоставлять следующим категориям населения Украины:

население, которое проживает в жилых домах (жилые дома гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;

население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на сниженную цену;

многодетные, приемные и детские дома семейного типа.

Ранее сообщалось, что украинский Кабмин предлагает механизм субсидий для домохозяйств, которые используют электрообогревватели.