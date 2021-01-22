В НАТО призвали РФ продлить ядерный договор с США

Подписан на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию принять предложение США о продлении действия договора о сокращении ядерного оружия между двумя государствами. Об этом Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе, пишет УРА-Информ.

«Я приветствую объявление президента Байдена и его намерения искать пути продления договора «Новый Старт». Я неоднократно говорил, что мы не должны оказаться в ситуации, когда не будет ограничений и не будет договоренности по ядерным боеголовкам. Продление договора важно, потому что без этого он перестанет действовать 15 февраля», — подчеркнул Столтеберг.

Также Генсекретарь добавил, что все союзники НАТО поддерживают договор, так как он важен для сохранения мира на территории планеты.

«Продление договора «Новый Старт» — не конец, это должно стать началом восстановления усилий по укреплению международного контроля за вооружением. Я призываю Россию положительно ответить на предложение США», — подчеркнул Столтеберг.

Стоит напомнить, что новоизбраннная администрация Байдена предлагает РФ нвовое пятилетнее продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях.

Ранее сообщалось, что главным вопросом в переговорах между Украиной и Российской Федерацией является вопрос доверия.