Субсидия на электроотопление: появились первые подробности предоставления услуги

Сейчас около 400 тысяч домохозяйств пользуются электрообогревом

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Украинский Кабмин предлагает механизм субсидий для домохозяйств, которые используют электрообогревватели. О деталях нововведения рассказал первый заместитель председателя партии «Слуга народа» Александр Корниенко, пишет УРА-Информ.

«Правительство предлагает механизм субсидий, то есть монетизации этой льготы. Раньше это была перекрестная субсидия со стороны Энергоатома, сейчас это будет просто прямая субсидия для домохозяйств со стороны правительства, будет выдаваться стандартными механизмами выдачи субсидий», – отметил Корниенко.

Также политик добавил, что для получения такой субсидии необходимо будет обратиться в Министерство социальной политики Украины. Помимо этого, правительством могут быть предусмотрены и онлайн-обращения.

«Она будет выдаваться начиная с января. То есть, даже задним числом, если люди будут регистрироваться уже в феврале, она будет им попадать и за январь, и за февраль соответственно и дальше за март», – пояснил депутат.

Планируется, что будет определенный механизм расчета субсидии. Также Кориенко добавил, что размер субсидии составит около тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что 13 января, стало известно, что Правительство намерено снизить цену на газ для населения до конца карантина или отопительного сезона. Сегодня, стало известно мнение «Нафтогаза» по поводу этой ситуации.