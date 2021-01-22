Происшествия

«Ситуация критическая»: члены НВФ заявляют о начале нового этапа эскалации на Донбассе

Боевики, традиционно обвиняют правительство Украины в провокациях

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Увеличение количества обстрелов на временно оккупированных территориях Донбасса свидетельствует о приближении нового этапа эскалации конфликта.. Об этом сегодня заявил так называемый «руководитель представительства ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает УРА-Информ.

Боевики, традиционно обвиняют правительство Украины в провокациях.

«Ситуация складывается критическая, наблюдаемая тенденция подтверждает намерения противника начать новый виток эскалации. Требуем от официального Киева прекратить вооруженные провокации, провести соответствующие разбирательства и наказать виновных» — отметили в НВФ.

Ранее сообщалось, что на данный момент ситуация на Донбассе не совсем стабильная. Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, и время от времени Украина сообщает о потерях со своей стороны.

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