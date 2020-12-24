Эксперт рассказал, как меньше платить за газ

Можно перейти на другого поставщика газа, и часто бывает разница в полтора раза

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Цены на газ продолжают расти. Несмотря на то, что зима пока весьма «теплая», количество потребленного газа все равно в разы больше, чем в летний период. Однако есть возможность снизить суммы в платежках за голубое топливо.

Экс-министр экономики Тимофей Милованов рассказал о том, как это сделать. Он отметил, что все очень просто. Достаточно выбрать поставщика газа с самим низким тарифом, ведь сейчас в Украине уже работает рынок газа и можно выбирать поставщика.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Если вы потребляете газ, то посмотрите, какой поставщик газа дает наименьшую цену на рынке. Сейчас можно перейти на другого поставщика газа, и часто бывает разница в полтора раза, например, кто-то поставляет по 6 грн, кто-то по 9. Это можно увидеть на сайтах, там есть перечень, кто на этот месяц дает наименьшую цену», — сказал Милованов.

Он также отметил, что можно также подписать контракт на 12 месяцев и тогда цена будет еще меньше.

Милованов сообщил, что все документы можно подать онлайн или же отправить документы на электронную почту компании. Не нужно никуда ходить или даже звонить. Все делается в автоматическом режиме.

Ранее мы сообщали, что в Украине утвердили новые тарифы на распределение газа.