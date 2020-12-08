Германия выделила Украине один миллион евро: стало известно, на что пойдут деньги

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Германия в очередной раз выделила Украине очередную финансовую помощь. Страна ЕС предоставила Украине один миллион евро.

Вчера, седьмого декабря, постоянный представитель ФРГ при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека Совета Европы Ґабриэлла Баттани-Драґони подписали договор о выделении средств Украине. Это было сделано в рамках действий Совета Европы. Эти деньги должны пойти на реформы в нашей стране.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Украине.

«На посту председателя Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины», — заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Стоит отметить, что год назад Германия уже выделяла Украине один миллион евро на реформы. Ранее в сентябре Австрия предоставила Украине один миллион евро в виде гуманитарной помощи.

Напомним, что в ноябре Германия выделила украинской армии медицинскую помощь на 130 тысяч евро.