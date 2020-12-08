Политика

Бывший депутат РФ о проблемах со здоровьем Путина: это своего рода проверка

Виктор
Время чтения:49 Секунд

Все больше политиков и экспертов комментируют информацию о том, что президент России Владимир Путин серьезно болен и уже в ближайшее время может покинуть свою должность. Некоторые верят такой информации, а другие заявляют, что такая информация неправдивая.

Второго мнения придерживается экс-депутат Госдумы Российской Федерации и бизнесмен Илья Пономарев. Он скептически относится к такой информации и отмечает, что время от времени в СМИ появляются такие слухи. Пономарев заявляет, что «Путина «хоронили» уже 135 тыс. раз, однако каждый раз эта информация не подтверждалась. Он предполагает, что и на этот раз информация ложная.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka.

Он также добавляет, что сам Путин мог запустить информацию о проблемах со здоровьем, чтобы проверить ближайшее окружение.

«Эти слухи были такой проверкой окружения «на вшивость»: кто куда побежит, кто с кем будет договариваться, кто какие интриги начнет плести. Поэтому я бы относился к этой информации, мягко говоря, скептически», — предполагает Пономарев.

Ранее мы сообщали, что в Украине ветеранов Второй мировой войны наградили медалями от Путина.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Наталия

ВР определилась с датой голосования за бюджет на 2021

Верховная рада Украины планирует голосовать за проект государственного бюджета на 2021 год во втором чтении. Это произойдет на следующей пленарной неделе, которая стартует 15 декабря....
Наталия

Где посадки: Венедиктову вызвали в Раду для отчета

Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины вызвал на заседание представителей Офиса Генерального прокурора украинского государства с целью узнать о состоянии важных и резонансных дел, к которым...
Наталия

Кернес планирует вернутся в Харьков до конца года

Действующий глава Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться на родину до 30 декабря. Сейчас политик находится на лечении в немецкой клинике "Шарите". Там он проходит лечение от...
Наталия

Кум Путина дал новое обещание: Медведчук анонсировал возвращение Донбасса Украине

Один из лидеров «ОПЗЖ» Виктор Медведчук, который является кумом российского президента Владимира Путина, сказал, что он сделает все, что зависит от него, чтобы временно оккупированные...
Виктор

У Путина другая цель — Климкин рассказал, что главе РФ не нужен Донбасс

Президенту России Владимиру Путину совсем не нужен Донбасс, у него другие планы по поводу Украины. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Павле Климкин....
Виктор

Генерал в отставке избран министром обороны в офисе Джо Байдена

Избранный президент США Джо Байден объявил, что официально объявит имя кандидата на пост нового министра обороны в пятницу. По сообщению Politico, генерал в отставке Ллойд...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap