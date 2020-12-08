Бывший депутат РФ о проблемах со здоровьем Путина: это своего рода проверка

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Все больше политиков и экспертов комментируют информацию о том, что президент России Владимир Путин серьезно болен и уже в ближайшее время может покинуть свою должность. Некоторые верят такой информации, а другие заявляют, что такая информация неправдивая.

Второго мнения придерживается экс-депутат Госдумы Российской Федерации и бизнесмен Илья Пономарев. Он скептически относится к такой информации и отмечает, что время от времени в СМИ появляются такие слухи. Пономарев заявляет, что «Путина «хоронили» уже 135 тыс. раз, однако каждый раз эта информация не подтверждалась. Он предполагает, что и на этот раз информация ложная.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka.

Он также добавляет, что сам Путин мог запустить информацию о проблемах со здоровьем, чтобы проверить ближайшее окружение.

«Эти слухи были такой проверкой окружения «на вшивость»: кто куда побежит, кто с кем будет договариваться, кто какие интриги начнет плести. Поэтому я бы относился к этой информации, мягко говоря, скептически», — предполагает Пономарев.

Ранее мы сообщали, что в Украине ветеранов Второй мировой войны наградили медалями от Путина.