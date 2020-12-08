Политика

ООН призывает Россию прекратить оккупацию Крыма

Виктор
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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла в понедельник резолюцию, призывающую Россию как можно скорее прекратить «временную оккупацию» Крыма, украинского полуострова, аннексированного Москвой в 2014 году.

Постановление о милитаризации Крыма, Севастополя и частей Черного и Азовского морей приняли 63 страны. 17 проголосовали против, 62 воздержались. Текст постановления не является обязательным, он имеет только политическое значение.

Об этом пишет УРА-Информ.

За резолюцию выступили почти 40 стран, в том числе Великобритания, Франция, Германия, страны Балтии, США, Австралия, Канада и Турция. Текст «призывает Россию как оккупанта немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и без промедления прекратить временную оккупацию украинской территории».

В резолюции упоминается «дальнейшая дестабилизация Крыма по мере того, как Россия перемещает современные системы вооружений, в том числе самолеты и ракеты, способные нести ядерное оружие, оружие, боеприпасы и военный персонал на территорию Украины». ООН призвала Москву «немедленно прекратить эту деятельность».

Ранее мы сообщали, что Россия в ООН признала войну на Донбассе.

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Виктор

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