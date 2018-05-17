Киевский финал Лиги чемпионов покажут более чем в 200 странах

Об этом сообщает Федерация футбола Украины (ФФУ) со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как отмечается, в финале главного европейского клубного турнира сойдутся "Ливерпуль" - "Реал" Мадрид.

Матч пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский", который в последние месяцы был закрыт для подготовки к спортивному празднику. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени, а 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится финал женской версии турнира.

Стоит добавить, что на сегодняшний день основные работы на "Олимпийском" уже завершены и сейчас проводится тестирование новых систем на наличие неполадок. Всего же этот ремонт обошелся в 102 миллиона гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичные власти приняли решение ограничить движение в центре города из-за подготовки к проведению в Киеве финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017-2018.