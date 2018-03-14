19:41 14.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские борцы стали чемпионами польской борцовской лиги

Украинские борцы Жан Беленюк (греко-римский стиль) и Юлия Ткач (вольный стиль) помогли команде одержать победу в турнире в составе команды AKS Madej. Они стали чемпионами польской борцовской лиги PWPW KLZ. 

Украинские борцы стали чемпионами польской борцовской лиги

Об этом сообщил Жан Беленюк на своей странице в Instagram.

По его словам, в разных весовых категориях было проведено девять поединков. В финале команда AKS Madej противостояла Boruta-Olimpijczyk.

Со счетом 3:0 Юлия Ткач, весовая категория которой 63 кг, одолела Софию Георгиеву. Жан Беленюк выиграл поединок в весе 98 кг, победив Аркадиуша Кулинича с таким же счетом. Схватка с участием Беленюка была последней и решающей. Общий счет встречи 19:11.

После победы Беленюк поздравил всех, принимающих участие в достижении победы на чемпионате. Он добавил, что имеет в виду команду, тренеров, руководство клуба, болельщиков, организаторов этого праздника борьбы.

Напоследок спортсмен добавил, что всем сердцем верит в появление на Украине сознательного отношения к спорту, в создание клубных лиг и других соревнований, направленных на развитие и популяризацию спорта в нашей стране.

Напомним, ранее сообщал "УРА-Информ", Украина отказалась выступать на чемпионате Европы по борьбе в России.


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