"Шальке" продолжает победную ходу в Бундеслиге

"Шальке" в первом тайме задали темп игры на все предстоящие 90-то мину. В самом начале поединка с подачи углового Тим Кернер подхватил передачу и заработал первый гол для своей команды. Всего две минуты спустя Эмбола сделал счет 2:0,, однако футболист попал в офсайд, гол не засчитал фланговый судья. Однако на середине спарринге все тот же Эмбола все таки реализовал ошибку защиты "гостей" - счет на табло стал 2:0.

Во втором тайме "Хоффенхайм" пытался отыграться и им это удалось. Крамарич ударом головой сделал счет 2:1. Однако защите "Шальке" быстро подсобралась и уже не давала сопернику приблизиться к своей штрафной площадке. Матч закончился победой "кобальтовых".

На данный момент “Шальке” набрал 37 очков (10 побед и 7 ничьих при 6 поражениях) и занимает пятое место в турнирной сетке Бундеслиги.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно " Шальке" уступило в матче против немецкого "Вердера".