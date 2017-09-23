Пелешенко побил рекорд Украины по тяжелой атлетике

Соответствующие сведения размещены на сайте Федерации тяжелой атлетики Украины.

По данным чемпионата, Пелешенко в весовой категории до 85 кг, в рывке поднял 182 кг, в толчке - 212 кг. Сумма чемпиона стала обновлением национального рекорда - 394 кг.

Также, серебряным призером в этой весовой категории стал Игорь Обухов с результатом 350 кг, а замкнул тройку призеров Илья Куликов с результатом 336 кг.

Примечательно, что прошлый рекорд Украины в этой категории также принадлежал Александру. Этот результат Пелешенко всего на два килограмма меньше мирового рекорда, который принадлежит чемпиону Олимпийских игр-2016 иранцу Кианоушу Ростами 396 кг.

Добавим также, чемпионат мира по тяжелой атлетике 2017 года пройдет с 28 ноября по пятое декабря в Анахайме .

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Александр Усик положил на лопатки немецкого боксера Марко Хука в рамках четвертьфинального поединка профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии.