10:15 23.06.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Cвитолина может пропустить Уимблдон из-за травмы

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина поведала о том, что скорее всего пропустит Уимблдон из-за серьезной травмы ноги.

Cвитолина может пропустить Уимблдон из-за травмы

Об этом сообщает сайт "Большой теннис Украины".

Согласно словай нашей соотечественнице, это будет тяжелое решение, однако она будет мыслить долгосрочно.

"Каждый раз, когда я наступаю на ногу, испытываю боль и не могу нормально двигаться. А это проблема, поскольку мне же нужно иногда ходить. У меня проблема с ахилом, поэтому мне с командой предстоит важный разговор: играть на Уимблдоне или нет, если в приоритете выступление на хардовых кортах", - призналась Свитолина.

Также теннисистка подчеркнула, что сыграть на итоговом турнире в Сингапуре - главная цель в этом сезоне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина вынуждена провести четвертьфинальный поединок Ролан Гаррос против Симоны Халеп на обезболивающих уколах. 


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