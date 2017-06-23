Cвитолина может пропустить Уимблдон из-за травмы

Об этом сообщает сайт "Большой теннис Украины".

Согласно словай нашей соотечественнице, это будет тяжелое решение, однако она будет мыслить долгосрочно.

"Каждый раз, когда я наступаю на ногу, испытываю боль и не могу нормально двигаться. А это проблема, поскольку мне же нужно иногда ходить. У меня проблема с ахилом, поэтому мне с командой предстоит важный разговор: играть на Уимблдоне или нет, если в приоритете выступление на хардовых кортах", - призналась Свитолина.

Также теннисистка подчеркнула, что сыграть на итоговом турнире в Сингапуре - главная цель в этом сезоне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина вынуждена провести четвертьфинальный поединок Ролан Гаррос против Симоны Халеп на обезболивающих уколах.