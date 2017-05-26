11:58 26.05.2017 | Спорт | Новости
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Хосе Сиганда назначен новым тренером "Атлетика"

Новым главным тренером "Атлетика" из Бильбао назначен испенец Хосе Анхель Сиганда.
 

Хосе Сиганда назначен новым тренером

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как отмечается, договор Сиганды с баскским клубом рассчитан на два года.

Согласно его словам, в клубе отличные молодые ребята, на основе которых он попытается создать команду, играющую в зрелищный, атакующий футбол.

Стоить отметить, что Анхель Сиганда провел в составе Атлетика 250 матчей, в которых забил 76 мячей. Кроме того, 50-летний Сиганда за свою карьеру тренировал "Осасуну", "Херес", а также вторую команду "Атлетика" - "Бильбао Атлетик".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", каталонская Барселона сейчас выразила свою заинтересованность в Андере Эррере – отметил тренер Вальверде.

 


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