Хосе Сиганда назначен новым тренером "Атлетика"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как отмечается, договор Сиганды с баскским клубом рассчитан на два года.

Согласно его словам, в клубе отличные молодые ребята, на основе которых он попытается создать команду, играющую в зрелищный, атакующий футбол.

Стоить отметить, что Анхель Сиганда провел в составе Атлетика 250 матчей, в которых забил 76 мячей. Кроме того, 50-летний Сиганда за свою карьеру тренировал "Осасуну", "Херес", а также вторую команду "Атлетика" - "Бильбао Атлетик".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", каталонская Барселона сейчас выразила свою заинтересованность в Андере Эррере – отметил тренер Вальверде.