Суд закрыл "дело Кернеса"

Судья расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения. Как сказано в решении судьи, которое он озвучил на заседании суда в пятницу, 10 августа, суд постановил уголовное производство закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Полтавской области в течение 7 дней со дня его оглашения.

В свою очередь сам Кернес заявил журналистам после решения суда, что он ожидал оправдательного приговора после судебного рассмотрения дела о похищении двух активистов Евромайдана в 2014 году.

Я понял это постановление таким образом, что производство прекращено в связи с тем, что прокуроры систематически не являлись в зал судебного заседания в назначенное время и судья расценил это как систематическую неявку, - пояснил городской голова Харькова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 марта 2015 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Кернесу. Его подозревали в похищении человека, пытках и угрозах убийством.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Алексея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.