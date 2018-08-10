12:32 10.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд закрыл "дело Кернеса"

Судья Киевского районного суда города Полтава Андрей Антонов закрыл уголовное дело городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Суд закрыл

Судья расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения. Как сказано в решении судьи, которое он озвучил на заседании суда в пятницу, 10 августа, суд постановил уголовное производство закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Полтавской области в течение 7 дней со дня его оглашения.

В свою очередь сам Кернес заявил журналистам после решения суда, что он ожидал оправдательного приговора после судебного рассмотрения дела о похищении двух активистов Евромайдана в 2014 году.

Я понял это постановление таким образом, что производство прекращено в связи с тем, что прокуроры систематически не являлись в зал судебного заседания в назначенное время и судья расценил это как систематическую неявку, - пояснил городской голова Харькова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 марта 2015 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Кернесу. Его подозревали в похищении человека, пытках и угрозах убийством.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Алексея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.


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