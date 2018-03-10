21:00 10.03.2018 | Общество | Новости
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Немец сорвал сказочный лотерейный джекпот

Житель немецкой столицы выиграл в лотерею Eurojackpot 42 млн евро. Об этом передает Westlotto.

Немец сорвал сказочный лотерейный джекпот

Сообщается, что победитель еще не пришел забирать свои миллионы. Организаторы лотереи не исключают, что победителей может быть несколько. В Германии распространенным является феномен "лотерейных союзов", когда группа людей занимается покупкой большого количества билетов для увеличения вероятности победы.

Для страны это еще не самый большой прецедент лотерейного выигрыша. Рекорд был зафиксирован в Германии в октябре 2016 года. Тогда житель федеральной земли Баден-Вюртемберг сорвал куш в 90 млн евро. Интересный случай произошел в 2007 году, когда сумму в 40 млн евро лотереи Eurojackpot делили между собой граждане трех стран.

Не стоит забывать, что победитель должен заплатить со своего выигрыша налог в государственный бюджет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американец сорвал джэк-пот с помощью "гадательного" печенья.


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