09:54 11.10.2017 | Общество | Новости
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США вблизи КНДР провели воздушно-военные учения с Японией и Южной Кореей

США отправили два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на Корейский полуостров, где провели совместные учения с японскими и южнокорейскими военными самолетами вблизи КНДР. Об этом сообщает издание Reuters.

США вблизи КНДР провели воздушно-военные учения с Японией и Южной Кореей

Отмечается, что два бомбардировщика ВВС B-1B присоединились к двум истребителям F-15K южнокорейских военных.

После входа в воздушное пространство Южной Кореи два бомбардировщика выполнили ракетные учения "воздух-земля" у восточного побережья Южной Кореи.

В отдельном заявлении военных США сообщается, что также были проведены учения с японскими военными, отмечает агентство. Таким образом, бомбардировщики США впервые провели тренировки с бойцами из Японии и Южной Кореи.

Также сообщается, что бомбардировщики США вылетели с базы ВВС на Гуаме. В августе КНДР заявила, что может обстрелять ракетами средней дальности окрестности Гуама, территории Тихого океана в США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС готова усилит санкции в отношении Пхеньяна.


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