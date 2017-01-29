Институт нацпамяти предлагает 9 марта сделать выходным днем

Там считают, что день рождения Тараса Шевченко нужно отмечать всей страной. При этом 8 марта, по их мнению, нужно отменить.

Как написал на своей страничке в Facebook директор Института Владимир Вятрович, соответствующее решение должны быть принято в рамках деккомунизации праздников. Поэтому он предлагает не отменить празднование в Украине 8 марта, 1 и 9 мая, а просто перестать делать выходной в этот день

Вместе с тем в Институте предложили установить новые праздники и. Так по их мнению, необходимо добавить выходные дни 9 марта - день рождения Тараса Шевченко и День семьи - вторая пятница сентября.

Таким образом, подсчитали в ведомстве, количество выходных уменьшится с 11 существующих на данный момент до девяти, а также уверены что практику переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье нужно отменить. Исключением могут быть только - Новый год, Рождество и Пасха, - пояснил Вятрович.

Напомним, Украинский институт нацпамяти подготовил проект закона по декоммунизации государственных праздников.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в этом году будет 118 выходных дней. Эта цифра учитывает христиански и государственные праздники, а также традиционные выходные дни.