Так, Донецкая фильтровальная станция уже возобновила свою работу - после примерно двухдневного простоя, который был вызван обесточиванием по итогам обстрелов. Об этом сказано в сообщении пресс-службы предприятия "Вод Донбасса".

На данный момент уже возобновлена работа фильтровальной станции. Предположительно после 16:00 вода поступит потребителям Авдеевки, а также частично жителям Донецка и Ясиноватой, Васильевки, Крутой Балки – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Дамаск обвинил повстанцев в загрязнении питьевой воды.