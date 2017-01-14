19:10 14.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Донецком фильтровальная станция возобновила работу

На подконтрольных Украине, а также на оккупированных территориях была возобновлена подача воды.

Под Донецком фильтровальная станция возобновила работу

Так, Донецкая фильтровальная станция уже возобновила свою работу - после примерно двухдневного простоя, который был вызван обесточиванием по итогам обстрелов. Об этом сказано в сообщении пресс-службы предприятия "Вод Донбасса".

На данный момент уже возобновлена работа фильтровальной станции. Предположительно после 16:00 вода поступит потребителям Авдеевки, а также частично жителям Донецка и Ясиноватой, Васильевки, Крутой Балки – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Дамаск обвинил повстанцев в загрязнении питьевой воды.


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