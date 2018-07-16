16:36 16.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сотрудничество между Украиной и США усиливается,- Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливается. Такое заявление гарант страны сделал во время встречи с главнокомандующим Вооруженными Силами США в Европе генералом Кертисом Скапаротти, 16 июля.

Сотрудничество между Украиной и США усиливается,- Порошенко

Согласно словам Порошенко, украинское государство усиливает свою обороноспособность и реформирует сектор безопасности, поскольку стратегической целью Украины является вступление в НАТО.

Вместе с тем в ходе  рабочей поездки в Одесскую область президент посетил американский штабной корабль Mount Whitney, который участвует в многонациональных учениях "Си Бриз - 2018".

Кроме того, Петр Порошенко выразил слова благодарности американскому правительству за помощь украинскому государству.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко встретился с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Бельгии.


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