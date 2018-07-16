Сотрудничество между Украиной и США усиливается,- Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливается. Такое заявление гарант страны сделал во время встречи с главнокомандующим Вооруженными Силами США в Европе генералом Кертисом Скапаротти, 16 июля.
Согласно словам Порошенко, украинское государство усиливает свою обороноспособность и реформирует сектор безопасности, поскольку стратегической целью Украины является вступление в НАТО.
Вместе с тем в ходе рабочей поездки в Одесскую область президент посетил американский штабной корабль Mount Whitney, который участвует в многонациональных учениях "Си Бриз - 2018".
Кроме того, Петр Порошенко выразил слова благодарности американскому правительству за помощь украинскому государству.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко встретился с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Бельгии.