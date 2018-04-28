23:00 28.04.2018 | Политика | Новости
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Пашинян отправился к активистам в городе Ванадзор

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян продолжает свое турне по Азербайджану призывая людей восставать против действующей власти. Об этом передает "Радио Свобода".

Пашинян отправился к активистам в городе Ванадзор

Пашинян и его сторонники движутся автоколонной вместе с митингующими к городу Ванадзор, где его уже ожидает многотысячная антиправительственная демонстрация. Ванадзор расположен примерно в 110 километрах к северу от Еревана, где родился сам Пашинян. Организаторы акции планируют собрать более 20 тыс человек, которые направятся в Ереван 1 мая.

В этот день государственный парламент будет рассматривать вопрос о назначении нового премьера. На этот пост оппозиционеры выдвинули кандидатуру Пашиняна. Ранее Пашинян и его команда совершили автопробег из Еревана в Гюмри, где будут проводить агитационную работу в поддержку избрания последнего премьер-министром страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", накануне лидер протестного движения и депутат парламента Никола Пашинян предложил провести переговоры с исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном, однако те опровергли их. 


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