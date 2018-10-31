21:33 31.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Венеции непогода испортила мозаику древнего Собора - ФОТО

В Венеции от масштабных наводнений пострадала мозаика в главном городском храме - древнем Соборе святого Марка.

В Венеции непогода испортила мозаику древнего Собора - ФОТО

Мозаичный пол и бронзовые двери собора существенно повреждены. Как сообщил в среду, 31 октября, Corriere del Veneto, морская волна накрыла Венецию в понедельник.

Три четверти города оказалось под водой, которая поднялась в некоторых местах на 156 сантиметров. От наводнения пострадала и известная площадь святого Марка - это одна из самых низких точек города

Вода заполнила более чем тысячелетний собор святого Марка. В пик наводнения уровень затопления в храме поднялся до 90 сантиметров. Части помещения были заполнены водой в течение 16 часов. Она также проникла в баптистерий и одну из часовен.

По словам, первого прокурора Карло Альберто Тессерина, который отвечает за сохранность собора, храм "постарел на 20 лет за один день".

Ожидается, что в ближайшее время в Венецию прибудут представители правительства для того, чтобы оценить ущерб.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Италии сильная непогода вызвала пожар в порту Савоны. В результате стихийного бедствия сотни автомобили марки Maserati были уничтожены. Как сообщает во вторник, 30 октября, La Repubblica, потоки воды затопили две автомобильные стоянки. Вода спровоцировала короткое замыкание, что и привело к взрыву аккумуляторных батарей и пожару. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы потушить возгорание. По данным СМИ, все машины предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.


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