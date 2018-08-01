В убийцах ветерана АТО опознали местных копов

Об этом пишет на странице в Фейсбук координатор инициативной группы раненых и пострадавших на Майдане "Лига Непокоренных".

Автор сообщает, что подозреваемые - действующие сотрудники правоохранительных органов из Мариуполя.

Как сообщал "УРА-Информ", убийца участника антитеррористической операции и самообороны Бердянска Виталия Олешко задержан возле Мелитополя Запорожской области. Во вторник, 31 июля, в Бердянске жестоко убили известного бойца АТО и активиста Виталия Олешко. Погибший был также известен по позывным "Сармат". Как отмечается, убийство произошло по Восточному проспекту, 157. Там двое мужчин приехали на красном автомобиле, предположительно марки "Таврия", вошли во двор и выстрелили в спину Олешко.