12:15 20.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100199363:Polishuk

В Запорожье неизвестный бросил гранату во двор частного дома

В Запорожье в ночь пятницу, 20 июля, произошел взрыв во дворе частного дома.

В Запорожье неизвестный бросил гранату во двор частного дома

Инцидент произошел на улице Первомайской около двух часов ночи. Как сообщает областное управление полиции, неизвестный бросил взрывоопасный предмет на территорию домовладения.

В результате чего произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал.

При этом, по слова хозяйки, она видела, как неизвестный мужчина бросил во двор предмет, после чего произошел взрыв.

Предварительно установлено, что взрыв вызвала граната. С места происшествия изъяты металлические части и микрочасти. Назначены судебные экспертизы.

По указанному факту открыто уголовное дело по признакам статьи Уголовного кодекса Украины Хулиганство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке Донецкой области в среду, 18 июля, произошел взрыв возле магазина. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, около полуночи возле "черного" входа в один из магазинов города взорвался неизвестный предмет. На момент взрыва магазин уже не работал, поэтом никто не пострадал.


Поделиться
Читайте также:
 
Вступительная кампания для двух регионов продлена еще на месяц Суд ООН напомнил России об обязательствах снять запрет с Меджлиса Задержан третий заключенный, сбежавший из колонии в Одессе Наличный доллар в пятницу не изменился
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив