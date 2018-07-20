В Запорожье неизвестный бросил гранату во двор частного дома

Инцидент произошел на улице Первомайской около двух часов ночи. Как сообщает областное управление полиции, неизвестный бросил взрывоопасный предмет на территорию домовладения.

В результате чего произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал.

При этом, по слова хозяйки, она видела, как неизвестный мужчина бросил во двор предмет, после чего произошел взрыв.

Предварительно установлено, что взрыв вызвала граната. С места происшествия изъяты металлические части и микрочасти. Назначены судебные экспертизы.

По указанному факту открыто уголовное дело по признакам статьи Уголовного кодекса Украины Хулиганство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке Донецкой области в среду, 18 июля, произошел взрыв возле магазина. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, около полуночи возле "черного" входа в один из магазинов города взорвался неизвестный предмет. На момент взрыва магазин уже не работал, поэтом никто не пострадал.