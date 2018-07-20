В Запорожье неизвестный бросил гранату во двор частного дома

В Запорожье в ночь пятницу, 20 июля, произошел взрыв во дворе частного дома.
Инцидент произошел на улице Первомайской около двух часов ночи. Как сообщает областное управление полиции, неизвестный бросил взрывоопасный предмет на территорию домовладения.
В результате чего произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал.
При этом, по слова хозяйки, она видела, как неизвестный мужчина бросил во двор предмет, после чего произошел взрыв.
Предварительно установлено, что взрыв вызвала граната. С места происшествия изъяты металлические части и микрочасти. Назначены судебные экспертизы.
По указанному факту открыто уголовное дело по признакам статьи Уголовного кодекса Украины Хулиганство.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке Донецкой области в среду, 18 июля, произошел взрыв возле магазина. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, около полуночи возле "черного" входа в один из магазинов города взорвался неизвестный предмет. На момент взрыва магазин уже не работал, поэтом никто не пострадал.