В Китае взорвалась машина, семь человек пропали без вести

Инцидент произошел в китайском городе Шанли провинции Шэньси. В результате взрыва 13 человек пострадали и семь человек пропали без вести.

Как сообщает HSW, взорвался автомобиль, который перевозил взрывоопасные грузы. По предварительным данным, взорвался опасный предмет, который перевозили в транспорте.

На месте происшествия работают правоохранители, пожарные и медики. Для расследования причин аварии создана специальная рабочая группа.

Всех пострадавших доставили в местные больницы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на аэродроме в Хасфурте в Баварии вертолет бундесвера по неизвестным пока причинам врезался в здание диспетчерского пункта. В результате инцидента один человек погиб.

Как сообщает Washingtonpost, ссылаясь на данные местной полиции округа Нижняя Франкония и прокуратуру города Бамберг, армейский транспортный вертолет во вторник, 11 апреля, приземлился в аэропорту для дозаправку.