В Кропивницком вывезли четыре тонны мусора из квартиры женщины

Об этом сообщает на странице в Facebook руководитель организации "Милосердие" Владимир Лебедев.

Указывается, что на горячую линию волонтерского дома поступил призыв о помощи, которую необходимо оказать 79-летней женщине, страдающей синдромом Диогена.

Выяснилось, что пенсионерка на протяжении долгих лет вносила в дом разнообразные отходы и алкогольные напитки. От ее соседей поступали неоднократные жалобы в связи с характерным образовавшимся запахом и роем мух.

Сообщается, что дети женщины неоднократно прикладывали усилия, чтобы кисправить ситуацию, но все было тщетно.

В итоге благотворители посодействовали в очистке квартиры от мусора, а пенсионерку направили на лечение.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", из города Лукла у подножья горы Эверест в столицу Непала Катманду вывезли пять тонн неразлагающихся и негорючих отходов.