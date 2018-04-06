16:15 06.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100190696:test

В Кропивницком вывезли четыре тонны мусора из квартиры женщины

В Кропивницком участники благотворительной организации собрались в жилище пожилой местной жительницы и вывезли от туда четыре тонны мусора.

В Кропивницком вывезли четыре тонны мусора из квартиры женщины

Об этом сообщает на странице в Facebook руководитель организации "Милосердие" Владимир Лебедев.

Указывается, что на горячую линию волонтерского дома поступил призыв о помощи, которую необходимо оказать 79-летней женщине, страдающей синдромом Диогена.

Выяснилось, что пенсионерка на протяжении долгих лет вносила в дом разнообразные отходы и алкогольные напитки. От ее соседей поступали неоднократные жалобы в связи с характерным образовавшимся запахом и роем мух.

Сообщается, что дети женщины неоднократно прикладывали усилия, чтобы кисправить ситуацию, но все было тщетно.

В итоге благотворители посодействовали в очистке квартиры от мусора, а пенсионерку направили на лечение.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", из города Лукла у подножья горы Эверест в столицу Непала Катманду вывезли пять тонн неразлагающихся и негорючих отходов.


Поделиться
Читайте также:
 
В море у побережья Греции спасли почти 100 мигрантов Энн Хэтэуэй пожертвовала фигурой ради роли – ФОТО Декларирование для активистов станет шагом назад, - Йованович Какой праздник любят отмечать украинцы?
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив