В Рио-де-Жанейро неизвестные убили местного депутата - ФОТО

Преступники расстреляли автомобиль, в котором Франку возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией, прямо в центре города. Как сообщает бразильское издание Jornal O Globo, вместе с депутатом погиб ее водитель.

По предварительной информации, убийство может быть связано с профессиональной деятельностью политика, так как личные вещи жертв остались в машине.

По официальным данным, в последние месяцы в штате Рио-де-Жанейро значительно ухудшилась ситуация в сфере общественной безопасности. Так, согласно статистике регионального правительства, число убийств в 2017 году выросло на 8% по сравнению с предыдущим и на 26% по сравнению с 2015 годом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в окрестностях города Лахор в пакистанской провинции Пенджаб в ночь на четверг, 15 марта, произошел взрыв. Возле полицейского поста взорвалась бомба. В результате инцидента погибли девять человек. Еще около 25 человек получили ранения.