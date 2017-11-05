Луценко считает, что расстрел авто в Харькове связано с убийством Вороненкова

Как написал в воскресенье, 5 ноября, на своей страничке в Facebook генпрокурор, Аксельрод - связь Тюрина и Василенко по организации убийства Вороненкова. Следствие ГПУ верно определило Тюрина, как заказчика, - отметил Луценко.

Напомним, согласно версии украинского следствия, заказчиком убийства Вороненкова является российский бизнесмен Владимир Тюрин, который является бывшим гражданским мужем Марии Максаковой - вдовы бывшего депутата.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове неизвестный обстрелял машину. В результате инцидента погиб водитель транспортного средства. По словам народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, погиб коммерсант Эдуард Аксельрод.