20:15 05.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Луценко считает, что расстрел авто в Харькове связано с убийством Вороненкова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что расстрел автомобиля в Харькове, в результате чего погиб коммерсант Эдуард Аксельрод, и убийство бывшего российского депутата Дениса Вороненкова связаны между собой.

Луценко считает, что расстрел авто в Харькове связано с убийством Вороненкова

Как написал в воскресенье, 5 ноября, на своей страничке в Facebook генпрокурор, Аксельрод - связь Тюрина и Василенко по организации убийства Вороненкова. Следствие ГПУ верно определило Тюрина, как заказчика, - отметил Луценко.

Напомним, согласно версии украинского следствия, заказчиком убийства Вороненкова является российский бизнесмен Владимир Тюрин, который является бывшим гражданским мужем Марии Максаковой - вдовы бывшего депутата.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове неизвестный обстрелял машину. В результате инцидента погиб водитель транспортного средства. По словам народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, погиб коммерсант Эдуард Аксельрод.


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