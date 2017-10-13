14:49 13.10.2017 | Происшествия | Новости
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Около 20 человек отравились в здании Совета ЕС

В Брюсселе в здании Совета Евросоюза от 15 до 20 человек отравились токсичными испарениями. Об этом сообщает издание RTL.

Около 20 человек отравились в здании Совета ЕС

Инцидент произошел в пятницу утром, 13 октября, в здании "Justus Lipsius", где находится Европейский Совет в Брюсселе.

Отмечается, что на кухне было плохое сочетание продуктов, что вызывало токсические испарения.

Полицейские Брюсселя также добавили, что пять человек были доставлены в больницу.

В результате инцидента был задействованием план чрезвычайной ситуации. На месте находятся несколько команд службы по чрезвычайным ситуациям, а также несколько карет скорой помощи.

В данное время ситуация находится под контролем.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", 14 студентов на Луганщине были недавно доставлены в больницу с пищевым отравлением. Так, прокуратура Луганской области следит за ходом расследования производства, которое было открыто по факту массового отравления студентов - в Старобельском районе. 


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