Около 20 человек отравились в здании Совета ЕС

Инцидент произошел в пятницу утром, 13 октября, в здании "Justus Lipsius", где находится Европейский Совет в Брюсселе.

Отмечается, что на кухне было плохое сочетание продуктов, что вызывало токсические испарения.

Полицейские Брюсселя также добавили, что пять человек были доставлены в больницу.

В результате инцидента был задействованием план чрезвычайной ситуации. На месте находятся несколько команд службы по чрезвычайным ситуациям, а также несколько карет скорой помощи.

В данное время ситуация находится под контролем.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", 14 студентов на Луганщине были недавно доставлены в больницу с пищевым отравлением. Так, прокуратура Луганской области следит за ходом расследования производства, которое было открыто по факту массового отравления студентов - в Старобельском районе.