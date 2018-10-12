Авария на высоте 70 км

Кристоф Зайдлер, Der Spiegel

"На старте космической миссии "Союз МС-10" возникла серьезная техническая проблема. Экипаж выжил. Для пилотируемой космонавтики аварийная посадка является жестким ударом", - пишет журналист немецкой Der Spiegel Кристоф Зайдлер.

"Это был первый за десятилетия случай, когда в российской технике для пилотируемых космических полетов, которая в принципе является надежной, возникла существенная проблема - до этого подобное случалось максимум во время беспилотных полетов, - подчеркивает автор. - Надежность ракеты типа "Союз-ФГ", с помощью которой был осуществлен и старт "Союз МС-10", до этого была стопроцентной при более чем 60 запусках".

"Ко всему прочему, актуальная проблема произошла практически на глазах главных ответственных за космонавтику в России и США. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель NASA Джим Брайденстайн специально прибыли на Байконур. Во время совместного выступления перед прессой Брайденстайн, в костюме с галстуком, и Рогозин, в синей спецодежде космонавта, выразили готовность к сотрудничеству. (...) То, как прошел полет "Союз МС-10", наверное, не понравится ни Рогозину, ни Брайденстайну", - отмечает Зайдлер.

"Кроме того, - напоминает журналист, - обе стороны должны еще решить вопрос о загадочной пробоине в капсуле "Союз МС-09". Многое говорит о том, что она возникла в результате проблем на производстве".

"Проблема "Союза", возникшая в четверг, вероятно, нанесет существенный ущерб исследовательской работе на МКС, - полагает автор. - В настоящий момент на борту находится экипаж из трех человек во главе с немецким астронавтом Александром Герстом. Должно быть, экипаж полностью занят лишь поддержанием функционирования станции. Запуск нового экипажа в ближайшее время очень маловероятен - а в декабре Герст и два других космонавта должны будут вернуться на Землю".

Хотя сейчас американцы напряженно работают над допуском к доставке астронавтов на МКС частных космических компаний SpaceX и Boeing, их запуск состоится как минимум через несколько месяцев. "Как только мы будем уверены, что все безопасно, мы примем решение (...). Безопасность для нас имеет наивысший приоритет", - заявил в разговоре с изданием глава NASA Джим Брайденстайн.

Источник: Инопресса