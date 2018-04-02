Методы Кремля на Украине, значимые и для Запада

Взломанная переписка Кремля о том, как вести кампанию дезинформации на Украине, "поражает бесстыдным и аморальным цинизмом", пишет издание. В письмах из аккаунтов, связанных с замом Суркова Иналом Ардзинбой, обсуждаются цены на все - от насаждения новых исторических и философских идей до транспортировки "спортсменов" на митинги и взяток местным СМИ и полиции. Упоминается стратегия "Троя", нацеленная на Запорожье; особое внимание уделяется Харькову.

Утечка документов показывает, что Кремль готов оплачивать хакерские атаки, пропаганду и постановочные митинги, сообщает The Times. Электронные письма, которые отправляли связанные с Москвой лица, дают представление о грязной кампании на Украине.

Парламентарий от Консервативной партии Великобритании Боб Сили, анализировавший документы, сказал изданию: "Существуют исчерпывающие свидетельства того, что инструменты и приемы российского скрытого конфликта используются против Великобритании, США и ЕС. В свете отравления Скрипалей как никогда важно, чтобы мы понимали, в чем состоят эти методы".

Размах этой тактики раскрыт в третьей серии так называемых "сурковских утечек". В двух предыдущих, опубликованных Украинским киберальянсом, содержались, как утверждается, письма, отправленные с аккаунта, связанного с Владиславом Сурковым.

В последней партии содержатся электронные письма из аккаунтов, связанных с первым заместителем Суркова Иналом Ардзинбой.

В одной из партий писем от октября 2014 года содержатся предложения по финансированию киберопераций, а также более широкий план по "троллингу противников", "демотивации врагов" в соцсетях и сбору персональных данных отдельных лиц в Харькове, втором по величине городе Украины, сообщает The Times.

"Согласно Сили, утечки, судя по всему, раскрывают планы по насаждению новых исторических и философских идей", - говорится в статье. Мероприятия и книги призваны проводить мысль, что для части Украины характерно российское наследие.

Среди других предложений - организация антиукраинских и пророссийских митингов. Они подразумевали транспортировку "спортсменов", обученных боевым искусствам, выплаты местным СМИ для освещения протестов и взятки полиции, чтобы та закрыла на это глаза.

"Месяц протестов в Харькове был оценен в 19,2 тыс. долларов. Речь шла о 100 участниках, трех организаторах и двух юристах, - пишет издание. - Проводились ли митинги, неясно, хотя другие устроенные Кремлем протесты, как показало исследование, состоялись. Согласно утечкам, усилия по избранию 30 бывших коммунистических деятелей в местное правительство были предприняты в июне 2015 года за 120,46 тыс. долларов".

Боб Сили и Аля Шандра, главный редактор англоязычного украинского новостного сайта, заявляют, что просочившаяся информация "с высокой вероятностью подлинная". Они планируют опубликовать доклад в рамках Королевского Объединенного института оборонных исследований, передают журналисты.

"Шпионы были готовы, лидеры восстания названы. Когда Алексей Муратов послал свой план кремлевскому чиновнику в ноябре 2014 года, цели были ясны", - пишет в другой статье корреспондент The Times Том Парфитт.

Во взломанном командой украинских хакеров документе изложена "Троя" - стратегия по подготовке жителей Запорожской области на Восточной Украине к пророссийскому захвату или, как это называлось, "освобождению от нацистcко-фашистcких оккупантов", говорится в статье.

Это предложение сопрягалось с более широкой стратегией дестабилизации Украины, что раскрывается в новом докладе, с которым ознакомилась The Times. Доклад основан на утечке писем из круга Владислава Суркова, влиятельного кремлевского помощника, которого некоторые называют путинским Распутиным.

Муратов, экс-депутат от Курской области и бывший член "Единой России", в 2014 году был назначен представителем сепаратисткой ДНР в России. В рамках стратегии "Троя" он предлагал потратить 181 тыс. долларов на восстание в более западных областях Украины. Письмо, предположительно, было адресовано Иналу Ардзинбе, заместителю Суркова. Это был план по манипуляции общественным мнением перед восстанием в Запорожье, говорится в статье.

Согласно проекту, для организации выступлений должна была использоваться "существующая шпионская сеть". Планировалось установить контакт с сочувствующими лицами из местной полиции и СБУ. Кульминацией "Трои" должны были стать неопределенные "силовые меры" повстанцев против таких прокиевских группировок, как "Правый сектор"* и "Самооборона"*, пишет автор статьи.

"План Муратова, очевидно, не был приведен в действие, и невозможно установить, считался ли он в Москве серьезным предложением", - отмечает Парфитт.

"Дезинформация" - слово и понятие, изобретенные в Советском Союзе", - пишет The Times в редакционном комментарии. - Неудивительно, что Владимир Путин (...), чье мировоззрение сформировалось его периодом службы в разведке, тоже считает дезинформацию мощным оружием, имеющимся в арсенале России".

"Свод несанкционированно разглашенных электронных писем Кремля о том, как вести кампанию дезинформации на Украине, поражает своим бесстыдным и аморальным цинизмом. В них установлены даже цены - сколько нужно заплатить России, чтобы подкупить общественное мнение на Украине и коррумпировать продажных официальных лиц этой страны", - сообщают авторы статьи.

"То, что должно было сработать на Украине, было опробовано и во многих странах Западной Европы, причем со значительным успехом", - утверждает издание, называя современных кремлевских пропагандистов "молодыми, умными, проворными и искушенными".

Однако, продолжает The Times, "в конце концов лжецы попадают в ловушку собственной лжи. И попытки Москвы сеять замешательство, к которым она прибегает в качестве инстинктивной реакции на любую сложную ситуацию, восстановили против нее внешний мир".

"Дезинформация - самый быстрый способ лишиться уважения, доверия и политического влияния", - заключает издание.

Источник: Инопресса