08:34 06.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Открыть счет в банке станет легче

В понедельник, 5 ноября, вступили в силу изменения, благодаря которым физические лица смогут дистанционно открывать счета в банках.

Открыть счет в банке станет легче

Соответствующая информация была опубликована пресс-службой НБУ.

Такую возможность украинцам предоставит система BankID. Также украинцы смогут получать административные услуги без потребности визита в отделения банков.

Как пояснили в пресс-службе НБУ, механизм предусматривает, что первая идентификация физического лица должна проводиться в его присутствии одним из банков-участников системы. А после этого клиент сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к BankID.

Идентификация будет проводиться дистанционно на уровне банков, в которых человек обслуживается.

Кроме того, в Украине ужесточат требования к так называемым доверительным спискам. В списке соберут всю информацию предприятия, оказывающего услуги в сети. А управлять списком будет Министерство юстиции. При этом компании, предоставляющие электронные услуги, в список будут вносить добровольно, а обновляться он будет раз в три месяца.

Пока к системе НБУ подключены только два банка. Однако украинцам скоро будут доступны еще полутора десятков финучреждений, которые будут предоставлять услуги через интернет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  Национальный банк Украины сократил количество изношенных банкнот для утилизации на 18,4%.


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