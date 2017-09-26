Порошенко исполнилось 52 года - ВИДЕО

Президенту Украины Петру Порошенко сегодня, 26 сентября, исполнилось 52 года. В честь этого первая леди Украины Марина Порошенко и их дети записали видеопоздравление имениннику. Видео опубликовали на странице Фонда Порошенко в соцсети Facebook.
Глава государства уже отреагировал на поздравление. В частности, лидер украинской страны написал, что очень тронут такими теплыми поздравлениями.
Отметим, что жена президента предстала в роли ведущей экстренного выпуска новостей. При этом видео представлено как набор сюжетов. Также слова поздравления в центре столицы произнесли сын Порошенко и его возлюбленная.
"Он вошел в историю Украины, как президент, который открыл двери в страны Евросоюза. Он стал первым главой государства, которые объединил весь цивилизованный мир, чтобы защитить Украину. Он начал реформы, на которые не решался ни один политик за годы независимости. Служить своей стране, быть идеалом Революции Достоинства и верить в европейское будущее Украины – вот так коротко можно охарактеризовать жизнь Петра Порошенко", – сказала первая леди.
Дети Порошенко пожелали удачи отцу на его нелегком пути.
С Днем рождения, господин президент!
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине, принятый Радой 5 сентября 2017 года. При этом глава государства уверен, что принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу.
Донецкие бютовцы праздновали день рождения своего лидера на крыше. Причем, как они утверждают, Донецкая областная организация – единственная в стране региональная партячейка, которая отметила столь знаменательную дату не внутренним застольем, а публичным мероприятием.Отмечали, правда, по-эстонски, на день позже – 28 ноября. По словам пресс-секретаря ДОО БЮТ Дмитрия Ткаченко, праздничную акцию перенесли в честь приезда дорогого гостя – зятя Юлии Тимошенко Шона Карра. Но все было очень празднично. Шарики, специально изготовленный по такому случаю транспарант «З Днем народження Юля» с пунктуационной ошибкой, но от души, скабрезные картинки про Януковича из Интернета и знакомое картонное чучело самой именинницы, изготовленное для избирательной кампании в какой-то мастерской на фабрике игрушек…