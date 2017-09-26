Порошенко исполнилось 52 года - ВИДЕО

Глава государства уже отреагировал на поздравление. В частности, лидер украинской страны написал, что очень тронут такими теплыми поздравлениями.

Отметим, что жена президента предстала в роли ведущей экстренного выпуска новостей. При этом видео представлено как набор сюжетов. Также слова поздравления в центре столицы произнесли сын Порошенко и его возлюбленная.

"Он вошел в историю Украины, как президент, который открыл двери в страны Евросоюза. Он стал первым главой государства, которые объединил весь цивилизованный мир, чтобы защитить Украину. Он начал реформы, на которые не решался ни один политик за годы независимости. Служить своей стране, быть идеалом Революции Достоинства и верить в европейское будущее Украины – вот так коротко можно охарактеризовать жизнь Петра Порошенко", – сказала первая леди.

Дети Порошенко пожелали удачи отцу на его нелегком пути.

С Днем рождения, господин президент!

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине, принятый Радой 5 сентября 2017 года. При этом глава государства уверен, что принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу.