11:56 15.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве снова прорвало теплотрассу – ФОТО

В центре Киева возле станции метро "Олимпийская" прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщает журналист Сергей Гришин на своей страничке в Facebook.

В Киеве снова прорвало теплотрассу – ФОТО

Инцидент произошел на углу улиц Большой Васильковской и Деловой.

Из-за кипятка, хлынувшего на дороги, и пар затруднено движение транспорта. Наблюдаются проблемы с видимостью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве во вторник, 13 ноября, в 16:40 на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло повреждение тепловой сети диаметром 400 мм, вследствие чего горячая вода вытекла на проезжую часть. Кроме того, из-за аварии теплосети на перекрестке указанных улиц образовалась яма, в которую попало легковое авто, пострадавших нет.


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