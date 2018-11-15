В Киеве снова прорвало теплотрассу – ФОТО

Инцидент произошел на углу улиц Большой Васильковской и Деловой.

Из-за кипятка, хлынувшего на дороги, и пар затруднено движение транспорта. Наблюдаются проблемы с видимостью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве во вторник, 13 ноября, в 16:40 на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло повреждение тепловой сети диаметром 400 мм, вследствие чего горячая вода вытекла на проезжую часть. Кроме того, из-за аварии теплосети на перекрестке указанных улиц образовалась яма, в которую попало легковое авто, пострадавших нет.