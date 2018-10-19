13:55 19.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пьяный мужчина выпрыгнул с 24 этажа - ФОТО, ВИДЕО

В пятницу, 19 октября в украинской столице по адресу Харьковское шоссе, 182 выпрыгнул с 24 этажа жилого дома мужчина, вследствие чего скончался на месте проишествия. Об этом сообщили в полиции Киева.

В Киеве пьяный мужчина выпрыгнул с 24 этажа - ФОТО, ВИДЕО

Как отмечается, пострадавшего обнаружили местные жители и сразу же вызвали карету скорой помощи. Прибыв наместо инцидента, медики констатировали смерть мужчины. 

С их слов, парень от полученных травм скончался на месте.

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов сначала рассматривали версию, что мужчина проживал в этом доме, так как был в одних тапочках. Однако в ходе просмотра камер наблюдения было установлено, что погибший приехал к зданию на такси, и уже был в этой обуви.

В 07:08 консьержка пустила его в дом, а спустя 36 минут, по неизвестным причинам, мужчина прыгнул с общего балкона, оставив на перилах недопитую бутылку виски, мобильный телефон и деньги. Также при осмотре тела в кармане обнаружили чек одного из супермаркетов по улице Строителей, где и была куплена бутылка с алкоголем.

Подробности происшествия и личность погибшего установит следствие.

Стоит отметить, что никто из местных жителей ранее не видел погибшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Подольском районе украинской столицы из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок. В результате инцидента, мальчик от полученных травм погиб на месте.


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