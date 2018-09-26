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В столице у моста метро произошло серьезное ДТП - ФОТО, ВИДЕО

В Киеве неподалеку моста метро произошло тройное ДТП. Столкновение, предварительно, произошло из-за состояния здоровья одного из водителей, на мосту влетели друг в друга Honda Civic, Renault Logan и Fiat Doblo.

В столице у моста метро произошло серьезное ДТП - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщает отдел коммуникации полиции города, водитель Honda Civic резко потерял сознание, и вылетел на встречную полосу протаранив тем самым несколько авто.

Таким образом, неуправляемое транспортное средство на большой скорости врезалось в газонное ограждение. После чего по инерции авто откинуло, и оно врезалось в автомобили, которые двигались по встречке.

Инициатор аварии был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами различной степени, за его жизнь борются врачи.

У других водителей, сильно повреждены авто, к счастью никто не получил травм.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб.  По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб.


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