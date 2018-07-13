13:33 13.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице умер один из активистов Майдана

Сегодня 13 июля, ушел из жизни один из активных участников Майдана, доброволец батальона Нацгвардии Донбасс Андрей Иванов.

В столице умер один из активистов Майдана

Как сообщают украинские СМИ, 53-летний мужчина умер от инфаркта.

Отметим, Андрей родился в Мелитополе, затем долго жил в Мариуполе. Уехал на заработки в Россию, работал строителем на постройке газопровода. А затем начался Майдан и, приехав на Майдан во время отпуска, Андрей на работу не вернулся.

Мужчина жил на третьем этаже в Доме профсоюзов. Он принимал участие во всех столкновениях, начиная с января, на ул. Грушевского. На Майдане, был контужен свето-шумовой гранатой.

После победы Революции достоинства Андрей Иванов воевал на востоке Украины в составе батальона Нацгвардии Донбасс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в зоне проведения ООС умер военнослужащий из Львовской области Владимир Лужецкий. Отмечается, что Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района. Родился в 1995 году. Другие подробности в ОГА не сообщили.


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