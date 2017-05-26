17:14 26.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице внедорожник "утонул" в луже

В жилмассиве, что в Шевченковском районе столицы, внедорожник попал в глубокую лужу.

В столице внедорожник

Так, на одной из автодорог Шевченковского района внезапно в глубокой луже "утонул" кроссовер. Про это при помощи Facebook передает сегодня dtp.kiev. Согласно этим данным – на Татарке автомобиль очутился в глубокой луже. В сообщении также содержится совет автомобилистам объезжать такие лужи стороной.

В социальных сетях также отметили и то, что глубокие лужи появились в том числе и на Южной Борщаговке – около улицы Большая окружная, 5. Известно. что в городе 25-го мая прошел дождь.

Как сообщал УРА-Информ, четыре авто столкнулись на Житомирщине, по итогам чего сразу семь человек были травмированы.


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