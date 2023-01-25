ВСУ оставили Соледар: официальный источник сказал, что произошло

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что причиной отхода от Соледара в Донецкой области стал факт желания сохранить жизни личного состава.

«После прошедших месяцев жестких боев, в том числе последних недель, ВСУ оставили Соледар. Они отступили по границам на заранее подготовленные позиционные точки», – заявил Череватый.

Таким образом, к сожалению, Украинское государство временно потеряло еще один город. Однако многие подтверждают, что по факту Соледар превратился во второй Мариуполь, и почти весь населенный пункт напоминает руины, которые оккупанты из РФ никак не смогут использовать в своих целях.

Как сообщалось временем ранее, над Пригожиным нависла опасность: Песков признался, с чем столкнулись в РФ.