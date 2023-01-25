Выбор на УРА

ВСУ оставили Соледар: официальный источник сказал, что произошло

Родион Власов

Речник Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый подтвердил тот факт, что воины Украинского государства оставили один из ключевых оборонительных населенных пунктов на Донбассе.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что причиной отхода от Соледара в Донецкой области стал факт желания сохранить жизни личного состава.

«После прошедших месяцев жестких боев, в том числе последних недель, ВСУ оставили Соледар. Они отступили по границам на заранее подготовленные позиционные точки», – заявил Череватый.  

Таким образом, к сожалению, Украинское государство временно потеряло еще один город. Однако многие подтверждают, что по факту Соледар превратился во второй Мариуполь, и почти весь населенный пункт напоминает руины, которые оккупанты из РФ никак не смогут использовать в своих целях.

Как сообщалось временем ранее, над Пригожиным нависла опасность: Песков признался, с чем столкнулись в РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

У Залужного новое требование к Зеленскому: инсайдер ОП сказал, чем недоволен Главком

Глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный мог столкнуться с непростой ситуацией, которая напрямую зависит от президента Владимира Зеленского.

Родион Власов

Военный корабль армии РФ Адмирал Горшков с ядерным оружием направляется в сторону США

Оснащенный ядерными гиперзвуковыми ракетами «Циркон» российский фрегат «Адмирал Горшков» был замечен на радарах в нейтральных водах Атлантического океана.

Родион Власов

Олаф принял новое решение по Украине: ВСУ сказали, как может измениться обстановка в войне

Немецкий премьер Олаф Шольц решился на то, о чем его долго упрашивал коллективный Запад, особенно представители США, а также Польши.

Родион Власов

Россия переходит к новому этапу войны – разведка выяснила, что теперь «на мушке» у Кремля

Разведывательное агентство Великобритании «МИ-6» отправило соответствующие данные на Банковую, где напрямую говорится о соответствующем решении России.

Родион Власов

Когда можно будет говорить о конце войны: в разведке назвали даты

Один из представителей Главного управления разведкой Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что развязка военных действий может наступить спустя месяцы, а не годы.

Родион Власов

Оборона Бахмута: Свитан пояснил, почему  город проще оборонять, чем штурмовать

Город Бахмут уже долгое время остается самой горячей точкой боевых действий на восточном фронте. Украинские защитники героически продолжают оборонять город.

Recent Post

Top Category