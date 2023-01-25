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У Залужного новое требование к Зеленскому: инсайдер ОП сказал, чем недоволен Главком

Родион Власов

Глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный мог столкнуться с непростой ситуацией, которая напрямую зависит от президента Владимира Зеленского.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в Офисе Президента, передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП сказал, что Залужный дал доклад Зеленскому насчет постоянного роста отказов младшего и среднего офицерского звена выдвигаться на Бахмут. Стали более частыми случаи дезертирства, а также невыполнение приказов. Это, в свою очередь, подбивает дисциплину и порядок в войсках», – сказал в начале инсайдер.

Затем он добавил, что Главком ВСУ из-за этого решил выставить соответствующее требование к Зеленскому. По словам инсайдера, он потребовал возбуждение уголовных дел, чтобы стабилизировать ситуацию, взяв ее под полноценный контроль перед началом контрнаступательных операций.

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