У Залужного новое требование к Зеленскому: инсайдер ОП сказал, чем недоволен Главком

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в Офисе Президента, передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП сказал, что Залужный дал доклад Зеленскому насчет постоянного роста отказов младшего и среднего офицерского звена выдвигаться на Бахмут. Стали более частыми случаи дезертирства, а также невыполнение приказов. Это, в свою очередь, подбивает дисциплину и порядок в войсках», – сказал в начале инсайдер.

Затем он добавил, что Главком ВСУ из-за этого решил выставить соответствующее требование к Зеленскому. По словам инсайдера, он потребовал возбуждение уголовных дел, чтобы стабилизировать ситуацию, взяв ее под полноценный контроль перед началом контрнаступательных операций.

Напомним, Россия переходит к новому этапу войны – разведка выяснила, что теперь «на мушке» у Кремля.