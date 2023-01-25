Над Пригожиным нависла опасность: Песков признался, с чем столкнулись в РФ

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Данная информация представлена изданием «Диалог.UA», сославшимся на росСМИ, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что на самых высочайших уровнях начали комментировать возможные покушения на главаря террористической группировки. Источник в этом отношении сослался на слова пресс-секретаря лидера России Дмитрия Пескова.

В начале своего заявления он напомнил, что случилось с дочерью Александра Дугина, которого часто называют ключевым апологетом идеи российского фашизма. По словам Пескова, то же самое может случиться и с другими гражданами России, в частности с Пригожиным.

«Причастность Киева к такого рода покушениям является очевидной. Потому нужно учитывать, что опасность для наших граждан существует», – заявил Песков.

Что примечательно, в соцсетях бытует мнение, что у Путина могут сами устранить Пригожина, а обвинить во всем Украину.

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