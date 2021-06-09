Технологии

Довольно много приложений в App Store были мошенничеством: пользователи потеряли деньги

Приложения могли обмануть пользователей на общую сумму 48 миллионов долларов

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Около 2 процентов. приложения из 1000 самых популярных программ в Apple App Store были мошенничеством.

Процесс утверждения приложений в Apple App Store не работает должным образом. Получается, что 2 процента приложение из 1000 самых популярных в указанном магазине было не чем иным, как мошенничеством, пишет УРА-Информ со ссылкой на The Washington Post.

В число некоторых приложений, принадлежащие печально известным 2%, входили сети VPN, которые ложно сообщали пользователям, что они заражены вирусом, заставляя их покупать ненужное программное обеспечение. В список также входили приложения для знакомств, решения для сканирования QR-кода и приложения, которые выдавали себя за оригинальные программы от крупных компаний, таких как Samsung и Amazon.

По оценкам The Washington Post, приложения могли обмануть пользователей на общую сумму 48 миллионов долларов. В итоге Apple должна была удалить большинство описанных приложений.

В 2020 году компания с яблоком на логотипе также заблокировала подозрительные транзакции на сумму около 1,5 миллиарда долларов.

Ранее мы сообщали, что Apple выпустила важное обновление для iPhone и iPad.

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