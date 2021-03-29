Технологии

Apple выпустила важное обновление для iPhone и iPad

Производитель рекомендует быстрое обновление своего оборудования

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Apple выпустила важное обновление для iPhone и iPad. Новое программное обеспечение было обозначено как iOS 14.4.2.

Apple выпустила новое программное обеспечение iOS 14.4.2 и iPadOS 14.4.2 для смартфонов и планшетов от американского производителя. Также в смарт-часах появилась новая версия программного обеспечения — watchOS 7.3.3. Производитель рекомендует быстрое обновление своего оборудования из-за потенциальной угрозы безопасности, пишет УРА-Информ.

Однако в заявлении Apple нет подробностей. Уязвимость была первоначально обнаружена Клементом Лесинем из Google Threat Analysis Group, что означает, что Apple не выявила проблему самостоятельно.

В случае активной угрозы, которая устраняется с помощью обновления, речь идет о возможности общего сценария между веб-сайтами. Эта уязвимость может позволить перехватить конфиденциальные данные с устройства пользователя. Уязвимость напрямую связана с Apple WebKit. Объявление Apple также показывает, что киберпреступники могут активно использовать эту уязвимость.

iOS 14.4.2 — небольшое обновление — американская компания готовится к выпуску iOS 14.5, которая принесет много других новостей.

Ранее мы сообщали, что компания Apple озвучила планы на 2021 год.

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