Политика Происшествия

Лавров обвинил США в сокрытии фактов по делу МН17

Он ни слова не сказал о причастности РФ к данной трагедии

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что США утаивают некие факты, которые имеют колоссальную важность и могли бы помочь узнать истину в деле о катастрофе MH-17. Об этом он заявил сегодня, выступая на «Примаковских чтениях», передает УРА-Информ.

«Они до сих пор упрямо, категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014, когда произошла катастрофа с малайзийским «Боингом». На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт», — считает Лавров.

Также глава МИД РФ считает, что именно данные снимки несут в себе колоссальную важность для дела.

Ранее сообщалось, что экспертов по делу о сбитии рейса МН17 над Донбассом планируют допросить до начала рассмотрения дела. 

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