Бельгия — Португалия: превью и онлайн трансляция

Матч начнется 27 июня, начало в 22:00

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Бельгия — Португалия, несомненно, один из самых интересных матчей 1/8 финала Евро-2020. Красные дьяволы в качестве одного из главных фаворитов турнира сыграют в первом раунде плей-офф чемпионата Европы с Криштиану Роналду и компанией. Подопечные Роберто Мартинеса больше всего будут полагаться на Кевина Де Брюйне. В сборной Португалии ключевыми фигурами помимо CR7 могут быть такие игроки, как Бернарду Силва и Диого Жота. Болельщиков ждет очень интересное противостояние, которое заслуживает даже финала чемпионата Старого континента.

Форма команд

Сборная Бельгии по многим оценкам является одним из главных фаворитов финального триумфа на Евро. В свою очередь, команда Фернандо Сантоса защищает титул, завоеванный в 2016 году. Такое положение дел делает противостояние на стадионе в Севилье очень интересным.

На пути к плей-офф чемпионата Европы «красные дьяволы» одержали серию побед, пропустив всего один мяч. Бельгийцы пропустили гол от Дании, выиграв 2:1 на стадионе Паркен. В играх с Россией и Финляндией они выиграли 3:0 и 2:0 соответственно. Бельгия уверенно прошла группой этап, но по правде говоря у бельгийцев была она из самых легких групп на групповой стадии. Настоящий турнир для них только начинается.

Между тем, португальцы в группе смерти на Евро выиграли всего один раз, переиграв сборную Венгрии. Селесао выиграли со счетом 3:0. В свою очередь, в бою с Германией они проиграли 2:4, а в конце группового этапа португальцы сыграли вничью 2:2 с Францией.

Португальцы выступаю не лучшим образом на этом турнире. Тяжелая победа над венграми и ничья с французами позволили команде выйти в плей-офф только с третьего места. Дальше действующим чемпионам Европы придется показать свой максимум, ведь можно завершить выступления на турнире уже на стадии первого раунда плей-офф.

Криштиану Роналду, у которого уже есть пять голов в актве, чрезвычайно эффективен на продолжающемся чемпионате Европы. Самым результативным в команде Роберто Мартинеса является Ромелу Лукаку с тремя точными попаданиями.

История противостояний

В последний раз обе команды имели возможность встретиться друг с другом в 2018 году. Итоговый результат контрольной встречи не внушает оптимизма перед воскресным боем. Матч завершился со счетом 0:0.

В целом, в последних шести матчах между двумя командами игроки Selecao выигрывали чаще — у них три победы. Один раз победила бельгийская команда, а две встречи закончились ничьей.

Кадровая ситуация

Два гранда европейского футбола встретятся в воскресенье вечером в Севилье в столкновении, ставкой которого станет выход в четвертьфинал турнира. В это поединке бельгийцы не смогут рассчитывать только на одного футболиста — Тимоти Кастань. Между тем выступление Жоао Кансело вызывает сомнения у Фернандо Сантоса. К тому же выступление Данило Перейра также под вопросом.

Предварительные стартовые составы

Бельгия: Куртуа; Алдервейрелд, Вермален, Вертонген; Менье, де Брейне, Витсель, Т. Азар; Карраско, Лукаку, Э. Азар.

Португалия: Руй Патрисиу; Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру; Пальинья, Ренату Саншеш, Жоау Моутинью; Бернарду Силва, Роналду, Диогу Жота.

Мнение букмекеров

Победа Бельгии в основное время – 2.59

Ничья – 3.36

Победа Португалии в основное время – 3.14

Бельгия выйдет в 1/4 финала – 1.77

Португалия выйдет в 1/4 финала – 2.05

Трансляция

В прямом эфире встречу можно будет увидеть на Live TV, Rojadirecta та ТРК Україна